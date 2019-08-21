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Россия поспорит с Румынией за право сыграть в финальной стадии Кубка Федерации

Россия поспорит с Румынией за право сыграть в финальной стадии Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации 0

Женская сборная России встретится с командой Румынии в квалификационном матче, в котом определится страна-участница финальной стадии Кубка Федерации. Об этом сообщает официальный сайт командных соревнований.

Матчи пройдут 7-8 февраля 2020 года в Румынии. Напомним, финальную стадию турнира примет Будапешт (Венгрия). Игры пройдут в период с 14 по 19 апреля 2020 года.

Напомним, сборная России четырежды побеждала на Кубке Федерации (2004, 2005, 2007, 2008). Ещё семь раз россиянки играли в финале соревнований. Последним финалом, в котором играла сборная Россия был розыгрыш 2015 года — тогда девушки уступили чешкам.

Напомним, в 2020 году Кубок Федерации будет проходить в новом формате. Победитель турнира будет определяться в течение одной недели. 12 сборных будут поделены на четыре группы, после чего лучшие из них встретятся в плей-офф.

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