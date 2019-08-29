Конта разгромила Гаспарян во 2-м круге US Open, отдав россиянке только 1 гейм

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в матче второго круга Открытого чемпионата США разгромно проиграла британке Йоханне Конте, посеянной на турнире под 16-м номером, со счётом 0:6, 1:6. Ранее соперницы не встречались.
Продолжительность поединка составила 56 минут. Гаспарян ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и создала один брейк-пойнт, который не сумела реализовать. На счету британки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Соперницей Конты в третьем круге может стать ещё одна представительница России – Екатерина Александрова. Для этого ей необходимо обыграть 33-ю сеяную соревнований Чжан Шуай из Китая.
Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла нынешняя первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале она обыграла американку Серену Уильямс.
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