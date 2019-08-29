Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Конта разгромила Гаспарян во 2-м круге US Open, отдав россиянке только 1 гейм

Конта разгромила Гаспарян во 2-м круге US Open, отдав россиянке только 1 гейм
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в матче второго круга Открытого чемпионата США разгромно проиграла британке Йоханне Конте, посеянной на турнире под 16-м номером, со счётом 0:6, 1:6. Ранее соперницы не встречались.

Продолжительность поединка составила 56 минут. Гаспарян ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и создала один брейк-пойнт, который не сумела реализовать. На счету британки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Соперницей Конты в третьем круге может стать ещё одна представительница России – Екатерина Александрова. Для этого ей необходимо обыграть 33-ю сеяную соревнований Чжан Шуай из Китая.

Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла нынешняя первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале она обыграла американку Серену Уильямс.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 20:45 МСК
Йоханна Конта
16
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
1 		0  
         
Маргарита Гаспарян
61
Россия
Маргарита Гаспарян
М. Гаспарян
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент