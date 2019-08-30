Соболенко проиграла Путинцевой на US Open, совершив 11 двойных ошибок

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате США под девятым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Арина трижды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.



За выход в четвёртый круг соревнований Путинцева поспорит с хорваткой Донной Векич (23), которая победила эстонку Кайю Канепи со счётом 7:5, 6:3.



Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее американки Серены Уильямс — 6:2, 6:4.