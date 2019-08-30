Соболенко проиграла Путинцевой на US Open, совершив 11 двойных ошибок
Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате США под девятым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.
Арина трижды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.
За выход в четвёртый круг соревнований Путинцева поспорит с хорваткой Донной Векич (23), которая победила эстонку Кайю Канепи со счётом 7:5, 6:3.
Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее американки Серены Уильямс — 6:2, 6:4.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 22:30 МСК
13
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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39
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2019, пятница. 00:10 МСК
82
Кайя Канепи
К. Канепи
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|3
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|6
23
Донна Векич
Д. Векич
Соболенко — о матче с Путинцевой: шутим, что подсыпем что-то друг друг в еду
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