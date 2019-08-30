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Соболенко проиграла Путинцевой на US Open, совершив 11 двойных ошибок

Соболенко проиграла Путинцевой на US Open, совершив 11 двойных ошибок
Теннис / US Open 2019 0

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате США под девятым номером, не смогла пробиться в третий круг, проиграв представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты.

Арина трижды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 5 брейков.

За выход в четвёртый круг соревнований Путинцева поспорит с хорваткой Донной Векич (23), которая победила эстонку Кайю Канепи со счётом 7:5, 6:3.

Действующей победительницей US Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она оказалась сильнее американки Серены Уильямс — 6:2, 6:4.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 22:30 МСК
Арина Соболенко
13
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Юлия Путинцева
39
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2019, пятница. 00:10 МСК
Кайя Канепи
82
Эстония
Кайя Канепи
К. Канепи
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
5 		3  
7 		6  
         
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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