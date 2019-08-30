Шаповалов рассказал, как ему помог Южный

Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился впечатлениями от работы с россиянином Михаилом Южным. Их сотрудничество началось на турнире в Уинстон-Сейлеме.

«Южный определённо очень помог мне как на корте, так и в психологическом плане. Во-первых, он много разговаривал со мной. Он объяснил, на чём стоит концентрироваться во время матча, и как я должен вести себя. Это очень важно для меня.

Что касается мой игры, того, как я хочу действовать и как завершать розыгрыши, то он отлично меня понимает. Он был в туре среди всех этих игроков. Он завершил карьеру лишь год назад и много раз встречался с этими соперниками. Мне помогает то, что он знает, как себя чувствовал, когда играл с ними", — цитирует Шаповалова официальный сайт тура.

В третьем круге US Open Денис сыграет с французом Гаэлем Монфисом.

Южный тренирует Шаповалова на турнире в Уинстон-Сейлеме