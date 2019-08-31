Медведев зрителям: спасибо за энергию – она принесла мне победу

Россиянин Даниил Медведев после победы над Фелисьяно Лопесом в третьем круге US Open (7:6, 4:6, 7:6, 6:4) поблагодарил зрителей за активную поддержку в сложном и продолжительном матче.



В первом сете россиянин получил предупреждение за неспортивное поведение. Проиграв свою подачу при счёте 3:4, Даниил выхватил полотенце из рук болбоя, а потом запустил свою ракетку в сторону судьи на вышке. После этого он подошёл к арбитру Дамьену Дюмусуа и сказал: «Слезай с вышки. Эй-эй. Вы все странные. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке».



По ходу матча Медведев аплодировал зрителям, которые поддерживали Лопеса, а после проигранного розыгрыша при счёте 5:5 показал трибунам средний палец.



«Спасибо за вашу энергию – она принесла мне победу в этом матче. Если бы не вы, я бы не победил. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам! Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать!» – цитирует Медведева в «Твиттере» Wilfy.

Медведев вышел в четвёртый круг US Open, обыграв Лопеса