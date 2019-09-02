Барти по итогам US Open сместит Осаку с первого места в рейтинге WTA
Японской теннисистке Наоми Осаке не удастся сохранить лидерство в рейтинге WTA по окончании Открытого чемпионата США.
Осака в четвёртом круге US Open проиграла швейцарке Белинде Бенчич со счётом 5:7, 4:6. Таким образом, после завершения турнира лидером рейтинга WTA снова станет представительница Австралии Эшли Барти. Напомним, Барти уже завершила выступления в одиночном разряде. В четвёртом раунде она уступила китаянке Ван Цян.
Ранее Барти возглавляла рейтинг WTA на протяжении семи недель: с 24 июня по 11 августа 2019 года.
В 2018 году Осака выиграла US Open. В финальном матче она взяла верх над американкой Сереной Уильямс. В этом сезоне соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.
Осака в двух сетах уступила Бенчич и не смогла защитить титул на US Open
- 2 сентября 2019
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