Федерер рассказал, на каких турнирах выступит в ближайшее время

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, которому не удалось выйти в полуфинал Открытого чемпионата США, рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время. В четвертьфинальном матче Федерера, посеянного под третьим номером, одолел болгарин Григор Димитров, 78-я ракетка мира. Матч закончился со счётом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2 в пользу Димитрова.

Федерер сообщил, что позднее в этом месяце выступит на Кубке Лэйвера, после чего его ожидает ещё несколько турниров.

«Думаю, Кубок Лэйвера, затем Шанхай и Базель, может, ещё Париж и Лондон — таково расписание на данный момент. Не знаю, есть ли у моей команды другие идеи. Сейчас я рад возможности немного отдохнуть, а потом вернуться к тренировкам, перестроиться и начать атаковать», — приводит слова Федерера Daily Express.

Федерер: нужно уметь принимать поражения