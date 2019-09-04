Федерер рассказал, на каких турнирах выступит в ближайшее время

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, которому не удалось выйти в полуфинал Открытого чемпионата США, рассказал, чем будет заниматься в ближайшее время. В четвертьфинальном матче Федерера, посеянного под третьим номером, одолел болгарин Григор Димитров, 78-я ракетка мира. Матч закончился со счётом 3:6, 6:4, 3:6, 6:4, 6:2 в пользу Димитрова.
Федерер сообщил, что позднее в этом месяце выступит на Кубке Лэйвера, после чего его ожидает ещё несколько турниров.
«Думаю, Кубок Лэйвера, затем Шанхай и Базель, может, ещё Париж и Лондон — таково расписание на данный момент. Не знаю, есть ли у моей команды другие идеи. Сейчас я рад возможности немного отдохнуть, а потом вернуться к тренировкам, перестроиться и начать атаковать», — приводит слова Федерера Daily Express.
- 4 сентября 2019
-
11:58
-
11:33
-
11:33
-
11:14
-
10:58
-
10:44
-
10:31
-
10:12
-
10:09
-
09:55
-
09:54
-
09:29
-
09:25
-
09:05
-
09:02
-
08:54
-
08:46
-
08:30
-
08:18
-
08:01
-
07:51
-
07:40
-
07:00
-
03:33
-
03:13
-
00:49
-
00:37
-
00:28
-
00:17
- 3 сентября 2019
-
23:59
-
23:41
-
22:47
-
22:25
-
21:57
-
20:54