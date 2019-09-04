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Бенчич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»

Бенчич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема»
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная на Открытом чемпионате США под 13-м номером, в четвертьфинальном матче обыграла 23-ю сеяную соревнований Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:5), 6:3. По показателю личных встреч швейцарка вышла вперёд – 2-1.

Продолжительность поединка составила 1 час 42 минуты. Бенчич 8 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Векич 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За выход в финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде Бенчич поспорит с победительницей матча между канадкой Бьянкой Андрееску (15) и бельгийкой Элисе Мертенс (25). Швейцарская теннисистка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2019, среда. 19:10 МСК
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
7 7 		6  
6 5 		3  
         
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
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