Андрееску обыграла Серену Уильямс и впервые в карьере стала чемпионкой US Open

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на Открытом чемпионате США под 15-м номером, стала чемпионкой US Open, впервые в карьере победив на турнире «Большого шлема» в женском одиночном разряде. В решающем поединке она одолела бывшую первую ракетку планеты американку Серену Уильямс (8) со счётом 6:3, 7:5.



Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Теннисистка из Канады 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Серены Уильямс 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.



По ходу второго сета Андрееску вела со счётом 5:1, но американка смогла отыграть матчбол и вернуться в игру. На взрослом уровне канадка дважды побеждала на турнирах серии WTA. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос»-2019.