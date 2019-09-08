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Андрееску обыграла Серену Уильямс и впервые в карьере стала чемпионкой US Open

Андрееску обыграла Серену Уильямс и впервые в карьере стала чемпионкой US Open
Теннис / US Open 2019 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на Открытом чемпионате США под 15-м номером, стала чемпионкой US Open, впервые в карьере победив на турнире «Большого шлема» в женском одиночном разряде. В решающем поединке она одолела бывшую первую ракетку планеты американку Серену Уильямс (8) со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Теннисистка из Канады 5 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Серены Уильямс 9 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

По ходу второго сета Андрееску вела со счётом 5:1, но американка смогла отыграть матчбол и вернуться в игру. На взрослом уровне канадка дважды побеждала на турнирах серии WTA. Её предыдущим лучшим достижением на мэйджорах являлось попадание во второй круг на Australian Open 2019 и на «Ролан Гаррос»-2019.

US Open (ж). Финал
07 сентября 2019, суббота. 23:20 МСК
Бьянка Андрееску
15
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
2-й сет
1 : 0
1 2 3
       
6 		6  
3 		5  
         
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
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