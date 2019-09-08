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Селехметьева и Бартоне выиграли юниорский US Open в парном разряде

Селехметьева и Бартоне выиграли юниорский US Open в парном разряде
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Оксана Селехметьева и Камилла Бартоне из Латвии стали победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде среди девушек. В финальном матче пятые сеяные Селехметьева и Бартоне нанесли поражение французской паре Обан Дроге/Селин Янисиевич со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 17 мин. Селехметьева и Бартоне дважды подали навылет, допустили одну двойную ошибку на двоих и реализовали 6 брейк-пойнтов из 13. Дроге и Янисиевич не подали ни одного эйса, 4 раза ошиблись на подаче и реализовали 5 брейков.

В одиночном разряде 16-летняя Селехметьева дошла до полуфинала, где уступила будущей победительнице Марии-Камиле Осорио-Серрано из Колумбии. Ей же, но в четвертьфинале, проиграла и Бартоне.

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