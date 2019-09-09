Андреев: в начале 5-го сета было видно, что Надаль находится не в своей тарелке

Обладатель Кубка Дэвиса 2006 года россиянин Игорь Андреев прокомментировал выступление соотечественника Даниила Медведева на US Open. Медведев в пяти сетах проиграл второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.

«Невероятный матч. Даниил целый месяц показывает сумасшедший теннис. Вчерашний матч не стал исключением. Эта игра стала одной из лучших на всём турнире, не только в плане тенниса, но и в плане атмосферы, драматургии. Не так много теннисистов, которым удавалось отыграться у Надаля по ходу матча с 0:2. У Медведева где-то не сложилось в пятом сете. С одной стороны — все расстроились, с другой — Медведев — настоящий боец. Мы все видели как круто его поддерживала нью-йоркская публика. У него ещё всё впереди.

Думаю, когда счёт сравнялся, Надаль начал нервничать. Потому что в начале пятого сета было видно, что Рафаэль находится не в своей тарелке. У него присутствовала какая-то растерянность.

Чего не хватило Медведеву? Когда матч заходит так далеко, всё зависит от удачи и везения. Опыт — дело наживное, поэтому со временем у нашего теннисиста всё получится.

Во многом может ещё добавить Даниил: в подаче, в игре на задней линии, более уверенно завершать мячи у сетки, выходить вперёд. Я думаю, он сам это всё прекрасно знает и со своим тренером постепенно над всем этим работает. Думаю, дальше они будут сохранять свой план и прибавлять», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Напомним, в обновлённом рейтинге ATP Медведев поднялся на четвёртое место.

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