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Испанский футболист Хоакин: Медведев в матче с Надалем не выглядел как русский

Испанский футболист Хоакин: Медведев в матче с Надалем не выглядел как русский
Теннис / ATP 0

Испанский футболист клуба «Бетис» Хоакин рассказал, что провёл сумасшедшую ночь, наблюдая за финалом US Open, в котором играли его соотечественник Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев.

«Медведев играл очень хорошо и не выглядел как русский, он начал уступать и пошёл ва-банк. Надаль — это другая история. Это лучший спортсмен всех времён, потому что, в дополнение к телосложению, у него есть голова, он не перестаёт сражаться. Это счастье, что мы можем наслаждаться этой захватывающей игрой и быть его соотечественниками. Иметь такого спортсмена, как Рафа, — привилегия для Испании.

Лёг ли я спать вместе с ракеткой? Нет, это мои дочки занимаются теннисом. Если бы я лёг спать с ракеткой, жена бы меня бросила», — приводит слова Хоакина Marca.

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