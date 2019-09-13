Медведев снялся для Vogue Russia

Российский теннисист, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев принял участие в фотосессии и дал интервью для глянцевого журнала Vogue Russia.



«Когда знаешь, что нужен отдых, но теннисные мячи преследуют», — так Даниил подписал фотографию, опубликованную в журнале.

Фото доступно в «твиттере» Даниила Медведева.

Напомним, на минувшем Открытом чемпионате США россиянин сумел пробиться в финал, где в пяти партиях уступил испанцу Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Ранее Даниил выиграл первый в карьере «Мастерс» в Цинциннати и пробился в два других финала — на турнирах в Вашингтоне и Монреале.

Помимо соревнований в Цинциннати Медведев в 2019 году стал победителем турнира категории АТР 250 в Софии (Болгария).

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