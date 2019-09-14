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Т. Надаль: критически отношусь к новому поколению. Рафа был на вершине уже в 19

Т. Надаль: критически отношусь к новому поколению. Рафа был на вершине уже в 19
Теннис / ATP 0

Тони Надаль, дядя и бывший тренер второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, рассказал о своём отношении к новому поколению теннисистов. По его словам, сильнейшие игроки настоящего и прошлого в их возрасте уже добивались значительных успехов.

«Я критически отношусь к новому поколению теннисистов. Мы много раз говорили, что они молоды, что нам нужно подождать, что этому игроку только 21 год, а другим — 23. Но в 19 лет Рафаэль уже был на вершине. Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии в 21 год.

Можно вспомнить многих других. Например, Роджера Федерера и Пита Сампраса. В 20 лет теннисисты были готовы лучше, чем сейчас. Но у Даниила Медведева, похоже, есть желание, правильный настрой для попадания в элиту», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.

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