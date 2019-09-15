Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Борнмут» — «Эвертон». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев: у сборной России есть шанс выиграть Кубок Дэвиса в этом году

Медведев: у сборной России есть шанс выиграть Кубок Дэвиса в этом году
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, дошедший до финала Открытого чемпионата США, поделился мыслями о перспективах национальной команды на Кубке Дэвиса.

«100 процентов у нас есть шанс победить в Кубке Дэвиса в этом году. У нашей команды большой потенциал. Надеюсь, что буду выступать за сборную так, как в личных соревнованиях», — приводит слова Медведева ТАСС.

Теннисист также рассказал, как относится к возросшему интересу со стороны болельщиков после успешного выступления на US Open. «Это правда, что обрушилась популярность. Но для меня главное — оставаться в жизни с близкими людьми тем, кем был и есть. Это ведь поможет потом и на корте, когда ты знаешь, что слава тебя никак не изменила», — отметил Медведев.

Донской: с такой игрой Медведева, Хачанова и Рублёва можем брать Кубок Дэвиса
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент