Медведев: у сборной России есть шанс выиграть Кубок Дэвиса в этом году
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, дошедший до финала Открытого чемпионата США, поделился мыслями о перспективах национальной команды на Кубке Дэвиса.
«100 процентов у нас есть шанс победить в Кубке Дэвиса в этом году. У нашей команды большой потенциал. Надеюсь, что буду выступать за сборную так, как в личных соревнованиях», — приводит слова Медведева ТАСС.
Теннисист также рассказал, как относится к возросшему интересу со стороны болельщиков после успешного выступления на US Open. «Это правда, что обрушилась популярность. Но для меня главное — оставаться в жизни с близкими людьми тем, кем был и есть. Это ведь поможет потом и на корте, когда ты знаешь, что слава тебя никак не изменила», — отметил Медведев.
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