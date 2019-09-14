Донской: с такой игрой Медведева, Хачанова и Рублёва можем брать Кубок Дэвиса

Российский теннисист Евгений Донской поделился мыслями об успешных выступлениях Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва, а также отметил хорошие перспективы национальной команды в Кубке Дэвиса.



«Ребята сейчас просто в супер форме, Рублёв стал играть отлично. Я его давно и хорошо знаю. Я всегда вижу, когда он показал хороший результат, но при этом у него есть какие-то сомнения. А сейчас он в отличный форме, он уверен в себе. И я уверяю всех, можете от него ждать многого. Я говорю так, чтобы не сглазить, но в этом году он ещё не всё показал. Я думал, что на US Open он пройдёт по сетке так же, как Григор Димитров.



Так что команда у нас невероятная, там такие ребята! Я безумно рад, что я в команде. Буду стараться стремиться к их результатам. Кубок Дэвиса брать можем с такой игрой Дани, Андрея Рублёва и Карена. Мне кажется, они уже готовы к таким результатам. Я не думаю, что мы сядем и просто скажем: «Надо брать Кубок Дэвиса». Так не будет. Будем играть и смотреть по ситуации, как каждый себя будет чувствовать», — приводит слова Донского пресс-служба турнира в Санкт-Петербурге.