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Свитолина прокомментировала победу над Мугурусой в Ухане

Свитолина прокомментировала победу над Мугурусой в Ухане
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свой выход в третий раунд соревнований в Ухане. В двух сетах она обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании — 7:5, 6:2.

«Гарбинье невероятно начала матч. Она прекрасно обращалась с мячом — мне приходилось очень непросто. Тем не менее, как и всегда, я старалась бороться за каждый мяч, каждый розыгрыш. В очередной раз это принесло результат. В конце сета я получил шанс и воспользовалась им», —цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет представительница России Светлана Кузнецова. Ранее теннисистки играли друг с другом трижды — две победы одержала украинка.

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