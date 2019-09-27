Во Франции задержаны две теннисистки, подозреваемые в договорных матчах
Альбина Хабибулина из Убекистана и Ксения Палкина, представляющая Киргизию, были задержаны французской позицией. Теннисисток подозревают в участии в договорных матчах. Об этом сообщает издание Tennis Temple.
Эти аресты стали частью крупного расследования договорных матчей на французских турнирах.
Ранее Хабибулина призналась в сдаче гейма на одном из мартовских турниров. Палкина же подозревается в посредничестве с людьми, которые занимаются организацией договорных матчей. Отмечается, что девушки часто выступают на турнирах в паре.
Первыми обратили внимание на матчи Хабибулиной и Палкиной британские букмекеры, которые отметили аномальные ставки на их матчи на не самого высокого уровня турнирах.
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