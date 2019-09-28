Кенин — о завершении матча с Мугурусой в 2:30 ночи: я буквально истощена

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под 15-м номером, поделилась впечатлениями от победы над испанкой Гарбинье Мугурусой со счётом 6:0, 2:6, 6:2 в матче первого круга. Встреча завершилась в 2:30 по местному времени.



«Я начала матч очень хорошо в первом сете и знала, что она собирается навязать свою игру. Я просто чувствовала себя довольно усталой, психически истощённой, но счастлива, что каким-то образом нашла способ преодолеть это. Было нелегко, и она такая крутая теннисистка. Мугуруса играла очень хорошо, и победа над ней, безусловно, полезна для меня и придаст мне уверенности.



Я люблю Китай, поэтому здесь так хорошо играю! Позднее время? Действительно счастлива, что смогла преодолеть это. Я буквально истощена. Поддержка трибун великолепная. Удивительно, что они продолжали болеть до 2:30!» — приводит слова Кенин официальный сайт WTA.