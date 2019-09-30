Андрееску — о 14-й победе подряд: я уже и забыла, каково это — проигрывать

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала свой выход во второй круг соревнований в Пекине (Китай). В трёх сетах она обыграла теннисистку из Беларуси Александру Саснович — 6:2, 2:6, 6:1. Эта победа стала 14-й подряд для 19-летней теннисистки.
«Не хочу показаться дерзкой или высокомерной, но я уже и забыла, каково это — проигрывать. Думаю, в целом это хорошо.
Когда я медитирую, то всегда стараюсь вспомнить и прочувствовать победные эмоции. То, что противоположное чувство подзабылось, звучит очень хорошо», — цитирует Андрееску WTA Insider.
Следующей соперницей Бьянки станет представительница Бельгии Элисе Мертенс. Ранее теннисистки играли друг с другом однажды — на победном для себя Открытом чемпионате США победу одержала Андрееску — 3:6, 6:2, 6:3.
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