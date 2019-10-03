Мугуруса снялась с Кубка Кремля и досрочно завершила сезон
Испанская теннисистка, экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса приняла решение досрочно завершить выступления в этом сезоне.
Уроженка Каракаса (Венесуэла) отказалась от выступления на турнирах в Тяньцзине и Москве. Об этом сообщает Tennis.Life.
В 2019 году 25-летняя теннисистка провела 41 матч, из которых сумела выиграть в 21 случае. В её активе завоёванный трофей в Монтеррее (Мексика). В последних восьми матчах теннисистка выиграла лишь однажды. В рейтинге WTA она располагается на 28-й строчке.
Напомним, в 2016 году Гарбинье стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Год спустя ей покорился Уимблдон. Всего за карьеру испанка выиграла пять трофеев, два из которых на турнирах «Большого шлема».
- 3 октября 2019
-
10:09
-
09:52
-
09:31
- 2 октября 2019
-
22:10
-
21:34
-
20:37
-
20:02
-
19:01
-
16:18
-
15:42
-
15:37
-
14:26
-
13:17
-
13:07
-
12:11
-
11:38
-
11:23
-
10:37
-
09:43
-
09:13
-
00:57
- 1 октября 2019
-
22:39
-
21:59
-
20:14
-
17:52
-
16:54
-
15:57
-
15:16
-
14:56
-
14:30
-
13:43
-
12:49
-
12:27
-
12:13
-
11:02
Партнерский контент