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Мугуруса снялась с Кубка Кремля и досрочно завершила сезон

Мугуруса снялась с Кубка Кремля и досрочно завершила сезон
Теннис / WTA 0

Испанская теннисистка, экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса приняла решение досрочно завершить выступления в этом сезоне.

Уроженка Каракаса (Венесуэла) отказалась от выступления на турнирах в Тяньцзине и Москве. Об этом сообщает Tennis.Life.

В 2019 году 25-летняя теннисистка провела 41 матч, из которых сумела выиграть в 21 случае. В её активе завоёванный трофей в Монтеррее (Мексика). В последних восьми матчах теннисистка выиграла лишь однажды. В рейтинге WTA она располагается на 28-й строчке.

Напомним, в 2016 году Гарбинье стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Год спустя ей покорился Уимблдон. Всего за карьеру испанка выиграла пять трофеев, два из которых на турнирах «Большого шлема».

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