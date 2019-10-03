Мугуруса снялась с Кубка Кремля и досрочно завершила сезон

Испанская теннисистка, экс первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса приняла решение досрочно завершить выступления в этом сезоне.



Уроженка Каракаса (Венесуэла) отказалась от выступления на турнирах в Тяньцзине и Москве. Об этом сообщает Tennis.Life.



В 2019 году 25-летняя теннисистка провела 41 матч, из которых сумела выиграть в 21 случае. В её активе завоёванный трофей в Монтеррее (Мексика). В последних восьми матчах теннисистка выиграла лишь однажды. В рейтинге WTA она располагается на 28-й строчке.

Напомним, в 2016 году Гарбинье стала победительницей Открытого чемпионата Франции. Год спустя ей покорился Уимблдон. Всего за карьеру испанка выиграла пять трофеев, два из которых на турнирах «Большого шлема».