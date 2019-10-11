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Циципас добыл волевую победу над Джоковичем и сыграет с Медведевым в 1/2 Шанхая

Циципас добыл волевую победу над Джоковичем и сыграет с Медведевым в 1/2 Шанхая
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в полуфинальный матч престижных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В напряжённой борьбе он обыграл первую ракетку мира и действующего чемпиона турнира Новака Джоковича — 3:6, 7:5, 6:3.

После сегодняшней победы Циципас повёл в личных противостояниях с Джоковичем — 2-1.

Продолжительность матча составила 2 часа и 4 минуты. На счету Циципаса 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Первая ракетка мира отметился 8 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализовал единственный имевшийся брейк-пойнт.

За выход в финал турнира Циципас поспорит с россиянином Даниилом Медведевым. Ранее теннисисты играли друг с другом четырежды — во всех случаях победу одержал Медведев.

Напомним, в решающем матче прошлогоднего розыгрыша «Мастерса» в Шанхае Джокович обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 09:20 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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