Циципас добыл волевую победу над Джоковичем и сыграет с Медведевым в 1/2 Шанхая

Греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в полуфинальный матч престижных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В напряжённой борьбе он обыграл первую ракетку мира и действующего чемпиона турнира Новака Джоковича — 3:6, 7:5, 6:3.
После сегодняшней победы Циципас повёл в личных противостояниях с Джоковичем — 2-1.
Продолжительность матча составила 2 часа и 4 минуты. На счету Циципаса 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка. Первая ракетка мира отметился 8 подачами навылет, 2 двойными ошибками и реализовал единственный имевшийся брейк-пойнт.
За выход в финал турнира Циципас поспорит с россиянином Даниилом Медведевым. Ранее теннисисты играли друг с другом четырежды — во всех случаях победу одержал Медведев.
Напомним, в решающем матче прошлогоднего розыгрыша «Мастерса» в Шанхае Джокович обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:4.
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