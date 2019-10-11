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Джокович прокомментировал поражение от Циципаса на «Мастерсе» в Шанхае

Джокович прокомментировал поражение от Циципаса на «Мастерсе» в Шанхае
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился эмоциями от неожиданного поражения в четвертьфинальном матче престижных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В трёх сетах он уступил 21-летнему греку Стефаносу Циципасу — 6:3, 5:7, 3:6.

«Стефанос показал очень высококачественный теннис, прекрасно играя на подаче. Он подкреплял свою подачу действительно хорошими и агрессивными первыми ударами.

К сожалению, сегодня мне не удалось заставить его защищаться. Я просто дал ему достаточно времени, чтобы по-настоящему диктовать игру на корте. Стефанос заслужил победу», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Напомним, Новак является действующим чемпионом соревнований в Шанхае. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:4.

Шанхай. 1/4 финала
11 октября 2019, пятница. 09:20 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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