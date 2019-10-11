Джокович прокомментировал поражение от Циципаса на «Мастерсе» в Шанхае

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович поделился эмоциями от неожиданного поражения в четвертьфинальном матче престижных соревнований категории АТР 1000 в Шанхае (Китай). В трёх сетах он уступил 21-летнему греку Стефаносу Циципасу — 6:3, 5:7, 3:6.
«Стефанос показал очень высококачественный теннис, прекрасно играя на подаче. Он подкреплял свою подачу действительно хорошими и агрессивными первыми ударами.
К сожалению, сегодня мне не удалось заставить его защищаться. Я просто дал ему достаточно времени, чтобы по-настоящему диктовать игру на корте. Стефанос заслужил победу», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
Напомним, Новак является действующим чемпионом соревнований в Шанхае. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша он обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:4.
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