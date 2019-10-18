10-я ракетка мира вышла в полуфинал Кубка Кремля

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под третьим номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс (Q) со счётом 7:6 (10:8), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.



10-я ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Флипкенс 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в финал московских соревнований 22-летняя уроженка Флавиля поспорит с француженкой Кристиной Младенович. Турнир завершится 20 октября.



В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.