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10-я ракетка мира вышла в полуфинал Кубка Кремля

10-я ракетка мира вышла в полуфинал Кубка Кремля
Теннис / Кубок Кремля 0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, посеянная на турнире «ВТБ Кубок Кремля» под третьим номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу Бельгии Кирстен Флипкенс (Q) со счётом 7:6 (10:8), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

10-я ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Флипкенс 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал московских соревнований 22-летняя уроженка Флавиля поспорит с француженкой Кристиной Младенович. Турнир завершится 20 октября.

В 2018 году победительницей Кубка Кремля стала россиянка Дарья Касаткина. В финале она обыграла Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Кубок Кремля (ж). 1/4 финала
18 октября 2019, пятница. 14:25 МСК
Кирстен Флипкенс
120
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 8 		1  
7 10 		6  
         
Белинда Бенчич
10
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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