Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Касаткина опубликовала яркое фото в купальнике с отдыха

Касаткина опубликовала яркое фото в купальнике с отдыха
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала снимок с отдыха на море и попрощалась с сезоном-2019.

«Пока-пока, сезон-2019. Ты был дерьмовым. В ожидании 2020 года», — написала теннисистка под снимком.

Фото доступно на странице Дарьи Касаткиной в «Инстаграме».

В комментариях под этим фото отметились несколько теннисисток. Среди них Андреа Главачкова, Белинда Бенчич и Анастасия Павлюченкова.

«Наконец-то серьёзный контент», — написала Главачкова.

Последним турниром для Касаткиной в сезоне-2019 стал «ВТБ Кубок Кремля». В первом круге она уступила украинской теннисистке Даяне Ястремской со счётом 1:6, 4:6.

Лучшим достижением Дарьи в 2019 году стал выход в 1/4 финала турнира в Пекине, где она проиграла датчанке Каролин Возняцки – 3:6, 6:7 (5:7).

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019