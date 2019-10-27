Касаткина опубликовала яркое фото в купальнике с отдыха

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала снимок с отдыха на море и попрощалась с сезоном-2019.

«Пока-пока, сезон-2019. Ты был дерьмовым. В ожидании 2020 года», — написала теннисистка под снимком.

Фото доступно на странице Дарьи Касаткиной в «Инстаграме».

В комментариях под этим фото отметились несколько теннисисток. Среди них Андреа Главачкова, Белинда Бенчич и Анастасия Павлюченкова.



«Наконец-то серьёзный контент», — написала Главачкова.



Последним турниром для Касаткиной в сезоне-2019 стал «ВТБ Кубок Кремля». В первом круге она уступила украинской теннисистке Даяне Ястремской со счётом 1:6, 4:6.



Лучшим достижением Дарьи в 2019 году стал выход в 1/4 финала турнира в Пекине, где она проиграла датчанке Каролин Возняцки – 3:6, 6:7 (5:7).