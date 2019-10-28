Медведев: я могу стать и первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев оценил свой прогресс в рейтинге в нынешнем сезоне. Он занимает четвёртую строчку.

«Сложно объяснить, так как, когда я был 15-м в рейтинге, я уже был хорош. Затем я захотел попасть в топ-10, а это всегда непросто. Я просто хочу посмотреть, как далеко могу зайти. Это может быть и первая строчка. Если этого не случится, значит, я недостаточно силён. Знаю, что для высокого места в чемпионской гонке нужно приложить значительные усилия, и я стараюсь изо всех сил», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP-тура.

Во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Париже (Франция) Даниил сыграет с победителем противостояния Жереми Шарди (Франция, Q) — Сэм Куэрри (США, Q).