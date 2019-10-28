Медведев: меня не хотят поздравлять с победами

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, как успехи нынешнего сезона сказались на отношении людей к нему.

«Меня стали больше узнавать в России, Европе и Нью-Йорке. В Нью-Йорке всё время приходится надевать толстовку с капюшоном. Это потому, что я так упорно работал. Нужно с этим смириться. Это часть моих достижений и того, что я делаю.

Единственное, что изменилось, состоит в том, что раньше я выигрывал турниры раз в четыре месяца. После победы на турнире, «Мастерсе», тебя все поздравляют. Теперь же многие просто смеются и говорят: «Хорошо, мы больше не будем тебя поздравлять, потому что это придётся делать каждую неделю. Это будет утомительно». Они так шутят, но в целом ничего не изменилось", — цитирует Медведева официальный сайт тура.