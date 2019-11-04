Надаль стал первой ракеткой мира, Медведев — четвёртый

В обновлённом рейтинге ATP от 4 ноября испанец Рафаэль Надаль обошёл серба Новака Джокович и стал первой ракеткой мира. Грек Стефанос Циципас поднялся на шестую строчку, итальянец Маттео Берреттини — на восьмую, испанец Роберто Баутиста-Агут — на девятую, француз Гаэль Монфис —на 10-ю.
Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на четвёртой позиции. Его соотечественник Карен Хачанов опустился на 17-ю строчку.
Рейтинг ATP. 4 ноября
1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9585.
2 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8945.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6190.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705.
5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025.
6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4000.
7 (6). Александр Зверев (Германия) — 2945.
8 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 2670.
9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2540.
10 (13). Гаэль Монфис (Франция) — 2530.
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17 (8). Карен Хачанов (Россия) — 1840...
23 (22). Андрей Рублёв (Россия) — 1584.
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