Русский провал в Париже. От Медведева его точно не ждали

«Мастерс» в Париже – последний регулярный турнир сезона, если не считать челленджеры и соревнования ещё более низкого уровня. В основном теннисном календаре после него остаются только итоговый турнир для молодёжи (не старше 21 года), Итоговый чемпионат ATP для первой восьмёрки рейтинга и Кубок Дэвиса. Соответственно, последние участники Итогового чемпионата определяются как раз в Париже. Сейчас уже известно шестеро квалифицировавшихся – это «Большая тройка» (Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер), Даниил Медведев, Доминик Тим и Стефанос Циципас. Даниил и Стефанос сыграют там впервые, Тим отобрался 4-й раз подряд, а про опыт и регалии «Тройки» и говорить нечего.

Прерванная серия финалов Медведева

Медведев, кстати, в Париже уже проиграл, прервав свою серию из шести финалов, начавшуюся после Уимблдона – а в стартовом матче турнира он не терпел поражений после Штутгарта. Интересно, что там он уступил французу Люке Пуи, перед этим в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл его соотечественнику Пьер-Югу Эрберу, и теперь снова не справился с французом – Жереми Шарди. Конечно, это не значит, что Медведев всегда плохо играет с французскими теннисистами (хотя Пуи ведёт у него по личным встречам со счётом 4-1) – просто статистический факт и не более того.

Медведев сейчас лучший в мире. Это реальность Даниил выиграл в Шанхае второй «Мастерс» подряд и опередил Роджера Федерера в чемпионской гонке.

А Даниил сыграл здесь слабо, не показав и половины того, на что способен. Сложно сказать, что стало главной причиной – накопившаяся за последние месяцы усталость, небольшая потеря игрового тонуса (может быть, пропуск Вены стал лишним), недооценка соперника, просто спад формы. Медведев допускал непривычно много ошибок, а в решающем сете не смог реализовать ни одного из девяти брейк-пойнтов, в то время как Шарди успешно воспользовался одним из двух своих шансов. На последних турнирах россиянина отличала отличная игра на ключевых мячах, поэтому такая статистика тоже непривычна. Однако Жереми здорово подавал почти на всех брейк-пойнтах.



Делать из этого поражения далеко идущих выводов точно не стоит. Даже Новак Джокович в нынешнем году рано проигрывал на «Мастерсах», а, например, у Стефаноса Циципаса недавно была серия из пяти поражений. Да и сам Медведев по ходу этого сезона проиграл пять матчей подряд – четыре на грунте и один на траве, о котором уже упоминалось (Пуи в Штутгарте). Странно было бы ожидать, что Даниил уже стал настолько стабильным теннисистом, чтобы доходить до финалов на каждом турнире. Спады бывают у всех, и в любом случае он сейчас четвёртая ракетка мира. Сейчас Медведеву важно подойти в хорошем состоянии к Итоговому чемпионату и, по возможности, к Кубку Дэвиса.

Увы, дальше без России! Медведев и Хачанов присоединились к нашим девушкам На Уимблдоне потерпели поражение все россияне. В третьем круге из сетки вылетели Даниил Медведев и Карен Хачанов. Вторая неделя – без наших.

Поражение чемпиона и борьба за Лондон

Вообще в 2019-м «Мастерс» в Париже быстро закончился для всех российских теннисистов. Андрей Рублёв также не справился с одним из хозяев кортов. У него, правда, соперник был более именитый – бывшая пятая ракетка мира Жо-Вильфрид Цонга. Французу удалось одержать непростую волевую победу в трёх сетах, за которые он наколотил 20 эйсов. А Карен Хачанов, прошлогодний чемпион турнира, в своём стартовом матче проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу. Потеряв очки за титул, Карен упадёт с 8-й строчки как минимум на 16-ю. И, разумеется, он лишился шансов квалифицироваться в Лондон.

Париж — наш! Карен Хачанов пошёл по стопам Сафина и Давыденко Хачанов победил четырёх игроков топ-10 подряд, в том числе Джоковича в финале, и покорил «Мастерс» в Париже.

Кстати, на оставшиеся две путёвки пока что претендует восемь теннисистов. Кей Нисикори, находящийся в чемпионской гонке выше Карена, досрочно завершил сезон из-за операции на руке и, разумеется, выбыл из числа претендентов. Наибольшая выгодная позиция у действующего чемпиона Лондона Александра Зверева. Чтобы он не отобрался на Итоговый, Маттео Берреттини должен дойти хотя бы до полуфинала, а кто-то из пятёрки (Роберто Баутиста-Агут, Гаэль Монфис, Давид Гоффен, Фабио Фоньини или Диего Шварцман) – выйти в финал либо завоевать титул. Даже в случае поражения Зверева в третьем круге такой расклад маловероятен, к тому же финала сейчас хватает только Роберто и Гаэлю, остальным нужна победа на турнире. Стэн Вавринка в Лондон попасть ещё может, но Зверева обойти не сумеет ни при каких раскладах. Словом, Александр в Лондон наверняка поедет, а вот занимающему восьмую строчку Маттео за дебют на этом турнире ещё предстоит бороться – он вылететь из восьмёрки вполне может.