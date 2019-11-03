Сафин: Медведев, Хачанов и Рублёв могут втроём быть в топ-10 в 2020 году

Экс первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал выступления россиян Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва в нынешнем сезоне, а также рассказал, чего ждёт от них в следующем году.
«Медведев во второй половине года показал, что может выступать на самом высоком уровне, выигрывать турниры «Мастерс». Мог бы победить и на US Open, немножко не хватило опыта. Нужно работать над отдельными моментами игры.
У Хачанова год начался нестабильно. Он менял ракетки. Остался в двадцатке — уже хорошо. Но надо делать выводы и идти дальше. А Рублёв неплохо закончил сезон – выиграл «ВТБ Кубок Кремля».
Думаю, на следующий год, если они все хорошо поработают, то уже втроём в десятке могут быть. Но самый сложный сезон будет, конечно, у Медведева. Люди уже понимают, как с ним играть, ему надо будет что-то менять, придумывать что-то новое», — сказал Сафин в интервью Eurosport.
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