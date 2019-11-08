Медведев: играл по пять раз с Циципасом и Зверевым — результаты разные

Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев рассказал о соперничестве с греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.



«Думаю, нам предстоит провести ещё немало классных матчей. Надеюсь, на поздних стадиях соревнований типа «Мастерсов».



Если говорить конкретно обо мне, то я играл со Зверевым и Циципасом по пять раз — результаты разные.



По поводу очных поединков Саши и Стефаноса сказать не могу ничего, но, думаю, там тоже было интересно», — рассказал Медведев во время медиадня накануне Итогового турнира АТР.



Напомним, Медведев со счётом 5:0 ведёт в противостоянии с Циципасом, при этом выиграв лишь один матч из пяти у Саши Зверева.



Медведев, Циципас и Зверев попали в одну группу на ATP Finals. Их четвёртым соперником стал первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль.