Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Медведев: играл по пять раз с Циципасом и Зверевым — результаты разные

Медведев: играл по пять раз с Циципасом и Зверевым — результаты разные
Теннис / ATP 0

Четвёртая ракетка мира из России Даниил Медведев рассказал о соперничестве с греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.

«Думаю, нам предстоит провести ещё немало классных матчей. Надеюсь, на поздних стадиях соревнований типа «Мастерсов».

Если говорить конкретно обо мне, то я играл со Зверевым и Циципасом по пять раз — результаты разные.

По поводу очных поединков Саши и Стефаноса сказать не могу ничего, но, думаю, там тоже было интересно», — рассказал Медведев во время медиадня накануне Итогового турнира АТР.

Напомним, Медведев со счётом 5:0 ведёт в противостоянии с Циципасом, при этом выиграв лишь один матч из пяти у Саши Зверева.

Медведев, Циципас и Зверев попали в одну группу на ATP Finals. Их четвёртым соперником стал первый номер рейтинга АТР Рафаэль Надаль.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019