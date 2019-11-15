Надаль обыграл Циципаса и должен болеть за Медведева в матче ATP Finals

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал важнейшую для себя победу в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритании). В трёх сетах он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. На счету Надаля 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 9. Циципас отметился 11 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.
Таким образом, Надаль сохранил шансы на выход в полуфинал турнира — для этого ему необходима победа россиянина Даниила Медведева в матче с Александром Зверевым из Греции. Интересно, что при этом своей победой Рафа лишил шансов на выход самого Медведева.
Ранее в полуфинал пробились швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и сам Циципас.
Действующим чемпионом Итогового чемпионата АТР является Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича.
- 15 ноября 2019
-
20:08
-
20:06
-
18:22
-
17:01
-
16:31
-
15:22
-
14:18
-
13:57
-
12:48
-
12:00
-
11:38
-
11:21
-
10:20
-
10:05
-
09:48
-
09:13
-
08:46
-
08:32
-
08:21
-
08:11
-
03:41
-
02:55
-
00:57
-
00:36
-
00:28
- 14 ноября 2019
-
23:40
-
23:33
-
23:04
-
22:35
-
22:02
-
21:02
-
20:45
-
19:59
-
18:49
-
17:42