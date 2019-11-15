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Надаль обыграл Циципаса и должен болеть за Медведева в матче ATP Finals

Надаль обыграл Циципаса и должен болеть за Медведева в матче ATP Finals
Теннис / ATP 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал важнейшую для себя победу в матче группового этапа Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритании). В трёх сетах он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 55 минут. На счету Надаля 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 9. Циципас отметился 11 подачами навылет, 3 двойными ошибками и не имел шансов взять подачу соперника.

Таким образом, Надаль сохранил шансы на выход в полуфинал турнира — для этого ему необходима победа россиянина Даниила Медведева в матче с Александром Зверевым из Греции. Интересно, что при этом своей победой Рафа лишил шансов на выход самого Медведева.

Ранее в полуфинал пробились швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и сам Циципас.

Действующим чемпионом Итогового чемпионата АТР является Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Андре Агасси
15 ноября 2019, пятница. 17:00 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 7
7 7 		4 5
         
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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