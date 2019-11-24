Камельзон: с Медведевым мы были бы в финале КД, но и без него сыграли на 5+

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил выступления сборной России на Кубке Дэвиса. Напомним, подопечные Шамиля Тарпищева пробились в полуфинал турнира, где в упорной борьбе уступили команде Канады — 1-2.



«Трагедии в нашем проигрыше Канаде не вижу. Да, можно было выиграть два мяча, удержать тай-брейк, но канадская команда победила справедливо. Хотя мы и могли их обыграть.



Если бы в команде был Медведев, мы играли бы в финале, никого бы туда не пропустили. Но и без Медведева команда справилась с поставленной задачей, то, что ребята обеспечили участие в финальной части турнира в следующем году, это тоже великое достижение. Команда хорошая, и свою работу она сделала на пять с плюсом. Очень хорошо себя проявил и показал Андрей Рублёв, ему можно поставить отдельную пятёрку», — цитирует Камельзона ТАСС.