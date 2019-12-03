Свитолина готова выступить за сборную Украины на Олимпиаде в Токио

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о перспективах своего участия в ближайших матчах сборной в Кубке Федерации.
«Я планирую выступить на Олимпиаде в Токио, и ситуация такая, что мне нужно отыграть ещё один матч за сборную. Но, скажем так, если Федерация тенниса Украины не нуждается в моей помощи, существуют некоторые другие возможности для квалификации на олимпийский турнир, так как я всё-таки топ-игрок в женском теннисе.
Всегда готова играть и выступаю за сборную, когда у меня присутствуют физические возможности, но это сложно сделать, когда есть проблемы со здоровьем. В подгруппе много матчей, а приехать и сидеть на скамейке — я не считаю, что это верно. Очень много лет я выступала за Украину, поэтому, откровенно говоря, мне было непонятно, почему на меня так накинулись. А со стороны Федерации не считаю, что это вообще нормально — атаковать своего топ-игрока», — цитирует Свитолину портал «Большой теннис Украины».
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