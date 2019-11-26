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Свитолина провела благотворительный аукцион. Ужин с Кличко купили за $ 21 тыс.

Свитолина провела благотворительный аукцион. Ужин с Кличко купили за $ 21 тыс.
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела благотворительный аукцион в Киеве. Самым дорогим лотом оказался ужин с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Владимиром Кличко. За это заплатили $ 21 тыс.

«Вчера состоялся первый благотворительный аукцион в рамках фонда Элины Свитолины. Эля открыла его, чтобы помогать талантливым детям. Было много украинских бизнесменов, которые своей щедростью меня поразили. Только лот «Ужин с Владимиром Кличко» ушёл с аукциона за $ 21 тыс. Лотов было много, а это значит, что Свитолина сможет еще больше помогать детям с маленьких городов и районов достичь своей цели», — написала телеведущая Леся Никитюк в своём «инстаграме».

Элина Свитолина на данный момент является шестой ракеткой мира.

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