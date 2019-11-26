Свитолина провела благотворительный аукцион. Ужин с Кличко купили за $ 21 тыс.
Украинская теннисистка Элина Свитолина провела благотворительный аукцион в Киеве. Самым дорогим лотом оказался ужин с бывшим чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе Владимиром Кличко. За это заплатили $ 21 тыс.
«Вчера состоялся первый благотворительный аукцион в рамках фонда Элины Свитолины. Эля открыла его, чтобы помогать талантливым детям. Было много украинских бизнесменов, которые своей щедростью меня поразили. Только лот «Ужин с Владимиром Кличко» ушёл с аукциона за $ 21 тыс. Лотов было много, а это значит, что Свитолина сможет еще больше помогать детям с маленьких городов и районов достичь своей цели», — написала телеведущая Леся Никитюк в своём «инстаграме».
Элина Свитолина на данный момент является шестой ракеткой мира.
Свитолина: защищаю Украину тем, что делаю лучше всего, – игрой в теннис
- 26 ноября 2019
-
08:57
-
01:00
- 25 ноября 2019
-
21:23
-
20:58
-
18:34
-
16:18
-
15:35
-
14:48
-
13:25
-
12:54
-
12:03
-
11:12
-
10:27
-
09:42
-
09:08
-
08:24
-
08:21
-
01:02
-
00:19
- 24 ноября 2019
-
23:50
-
23:22
-
23:20
-
23:20
-
22:11
-
22:11
-
21:12
-
20:54
-
20:28
-
20:11
-
19:27
-
18:39
-
18:33
-
18:07
-
17:56
-
17:45
Партнерский контент