Свитолина: защищаю Украину тем, что делаю лучше всего, – игрой в теннис

Теннисистка Элина Свитолина ответила на вопрос, почему украинским болельщикам и журналистам не нужно критиковать её за участие в «Кубке Кремля».
«Когда приезжаю туда, то представляю Украину. Если выигрываю турнир или просто там играю, то в каждом матче отстаиваю флаг Украины. Я защищаю Украину тем, что делаю лучше всего, – игрой в теннис.
Ломаченко, Усик, я, другие – мы все выступаем под флагом Украины. С нашим именем всегда ассоциируется сине-желтый флаг. Не думаю, что нужно ещё что-то объяснять. Объяснять, что мы против чего-то или не любим Украину, что-то не то делаем или не живем в Украине. Все пытаются за что-то зацепиться. Мы всегда выступаем за страну. У меня было очень много предложений из других стран, у каждого они были. Не вижу смысла гнобить нас с этой стороны», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».
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