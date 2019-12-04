«Сатана, покинь мой инстаграм». Калинская и Кирьос поругались в интернете

Российская теннисистка Анна Калинская, которой приписывали роман с австралийцем Ником Кирьосом, прогнала 24-летнего уроженца Канберры со своей страницы в «Инстаграме».



Кирьос опубликовал фотографию с девушкой в рваных джинсах. Калинская написала в комментариях: «Купи новые джинсы для своей подруги».

Вскоре 21-летняя Калинская выложила своё фото. На этот раз комментарий оставил Кирьос. Анна оказалась недовольна, ответив Нику: «Сатана, покинь мой инстаграм». Затем Кирьос и Калинская удалили свои комментарии.

Ранее сообщалось, что Кирьос встречается с россиянкой, однако спортсмены не подтверждали это. 24-летний австралиец постоянно комментировал сообщения 20-летней Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил Ник.

Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал своей любимой теннисисткой.

Запись доступна на странице Кирьоса в «Инстаграме».

Потапова намекнула на отношения Калинской и Кирьоса