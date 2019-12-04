Кирьос сыграет на одном турнире с Шараповой
Австралиец Ник Кирьос, который в сентябре был условно отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати, получил приглашение на выставочные соревнования в Куйонге (пригород Мельбурна, Австралия), сообщает The Sydney Morning Herald. Турнир состоится 14-16 января 2020 года.
В состав участников мужских соревнований также вошли болгарин Григор Димитров, канадец Милош Раонич, хорваты Борна Чорич и Марин Чилич.
Ранее стало известно, что в женском турнире в Куйонге примут участие пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, чемпионка Australian Open 2018 датчанка Каролина Возняцки и австралийка Айла Томлянович.
Семикратный чемпион ТБШ: Кирьосу нужно научиться закрывать рот
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