Кирьос сыграет на одном турнире с Шараповой

Австралиец Ник Кирьос, который в сентябре был условно отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати, получил приглашение на выставочные соревнования в Куйонге (пригород Мельбурна, Австралия), сообщает The Sydney Morning Herald. Турнир состоится 14-16 января 2020 года.

В состав участников мужских соревнований также вошли болгарин Григор Димитров, канадец Милош Раонич, хорваты Борна Чорич и Марин Чилич.

Ранее стало известно, что в женском турнире в Куйонге примут участие пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, чемпионка Australian Open 2018 датчанка Каролина Возняцки и австралийка Айла Томлянович.