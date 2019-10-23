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Потапова намекнула на отношения Калинской и Кирьоса

Потапова намекнула на отношения Калинской и Кирьоса
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова дала болельщикам новый повод для обсуждения отношений Анны Калинской и австралийца Ника Кирьоса.

Спортсменки вместе отправились на отдых в Дубай. Калинская опубликовала в своём «инстаграме» фотографию на фоне небоскрёбов с подписью: «Моя энергия достаточно сильна, чтобы зажечь огни города». Потапова написала в комментариях: «Боже, Ник Кирьос, тебе повезло».

Фото доступно в «инстаграме» Анны Калинской.

Ранее сообщалось, что Кирьос встречается с россиянкой, однако спортсмены не подтверждают это. 24-летний австралиец постоянно комментирует сообщения 20-летней Анны в «Инстаграме», а также был замечен в её команде на турнире в Вашингтоне, на котором россиянка выполнила несколько подач с руки в стиле Кирьоса. Позже она рассказала, что на это её вдохновил Ник.

Кроме того, Кирьос присутствовал на матче Калинской на Открытом чемпионате США в парном разряде и назвал своей любимой теннисисткой.

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