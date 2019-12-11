Багдатис присоединился к тренерскому штабу Свитолиной

Киприот Маркос Багдатис, завершивший карьеру в минувшем сезоне, вошёл в тренерский штаб украинской теннисистки Элины Свитолиной.



«Очень рад объявить о следующей главе в моей жизни и с нетерпением жду, когда буду тренировать прекрасную спортсменку и теннисистку, которая занимает шестую строчку в рейтинга WTA Элину Свитолину. Я буду помогать её нынешнему тренеру Эндрю Беттлсу. Хочу поблагодарить Элину за доверие», — написал Багдатис на своей странице в «Твиттере».

Украинка также поприветствовала Багдатиса.



«Командная работа даёт вам лучшую возможность превратить мечту в реальность», — написала Элина.

Фото доступно на странице Свитолиной в «Инстаграме».

За карьеру 34-летний Багдатис выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он поднимался до восьмой строчки. В 2006 году киприот дошёл до финала Australian Open.