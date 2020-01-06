Джокович ответил на призыв Шараповой о помощи австралийцам
16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович отреагировал на призыв россиянки Марии Шараповой выделить средства для жителей Австралии, которые борются с лесными пожарами. Ранее Мария пожертвовала $ 25 тыс. и предложила Новаку сделать аналогичный шаг.
«Да, Мария Шарапова. Я бы хотел повторить твоё пожертвование в размере $ 25 тысяч, чтобы удвоить сумму помощи этим сообществам. Мы с тобой, Австралия», — написал Джокович в своём «твиттере».
Ранее организаторы нового мужского командного турнира ATP Cup, в котором Джокович принимает участие, сообщили, что будут жертвовать пострадавшим от лесных пожаров по $ 100 за каждый выполненный игроками эйс. Шарапова на этой неделе сыграет на турнире в Брисбене.
Шарапова сыграет с американкой Брэйди в первом круге турнира в Брисбене
Читайте также
- 6 января 2020
-
14:50
-
14:13
-
13:02
-
12:23
-
11:23
-
10:33
-
09:04
-
08:34
-
08:24
-
08:20
-
08:16
-
08:12
-
06:57
-
00:56
- 5 января 2020
-
22:30
-
22:12
-
18:36
-
17:00
-
15:29
-
15:05
-
14:40
-
12:18
-
11:17
-
11:02
-
10:04
-
09:25
- 4 января 2020
-
23:21
-
22:10
-
21:57
-
19:08
-
14:23
-
13:39
-
13:23
-
11:59
-
11:33
Партнерский контент