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Джокович ответил на призыв Шараповой о помощи австралийцам

Джокович ответил на призыв Шараповой о помощи австралийцам
Теннис / Australian Open 2020 0

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович отреагировал на призыв россиянки Марии Шараповой выделить средства для жителей Австралии, которые борются с лесными пожарами. Ранее Мария пожертвовала $ 25 тыс. и предложила Новаку сделать аналогичный шаг.

«Да, Мария Шарапова. Я бы хотел повторить твоё пожертвование в размере $ 25 тысяч, чтобы удвоить сумму помощи этим сообществам. Мы с тобой, Австралия», — написал Джокович в своём «твиттере».

Ранее организаторы нового мужского командного турнира ATP Cup, в котором Джокович принимает участие, сообщили, что будут жертвовать пострадавшим от лесных пожаров по $ 100 за каждый выполненный игроками эйс. Шарапова на этой неделе сыграет на турнире в Брисбене.

Шарапова сыграет с американкой Брэйди в первом круге турнира в Брисбене
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