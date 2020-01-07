Сборная России всухую победила Норвегию на ATP Cup
Российские теннисисты Теймураз Габашвили и Константин Кравчук принесли сборной России третье очко в противостоянии с командой Норвегии в ATP Cup. В парной встрече, которая состоялась в Перте (Австралия) они обыграли Каспера Рууда и Виктора Джурашовича со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.
Теймураз и Константин 5 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету их соперников 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.
Ранее Карен Хачанов разгромил Джурашовича со счётом 6:2, 6:1, а Даниил Медведев оказался сильнее Рууда — 6:3, 7:6 (8:6).
Сборная России, одержав три победы, вышла в четвертьфинал дебютного розыгрыша ATP Cup.
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