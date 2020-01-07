Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Сборная России всухую победила Норвегию на ATP Cup

Сборная России всухую победила Норвегию на ATP Cup
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Теймураз Габашвили и Константин Кравчук принесли сборной России третье очко в противостоянии с командой Норвегии в ATP Cup. В парной встрече, которая состоялась в Перте (Австралия) они обыграли Каспера Рууда и Виктора Джурашовича со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Теймураз и Константин 5 раз подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету их соперников 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

Ранее Карен Хачанов разгромил Джурашовича со счётом 6:2, 6:1, а Даниил Медведев оказался сильнее Рууда — 6:3, 7:6 (8:6).

Сборная России, одержав три победы, вышла в четвертьфинал дебютного розыгрыша ATP Cup.

ATP Cup. Группа D
07 января 2020, вторник. 09:15 МСК
Теймураз Габашвили
Россия
Теймураз Габашвили
Константин Кравчук
Россия
Константин Кравчук
Т. Габашвили К. Кравчук
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
Виктор Джурашович
Норвегия
Виктор Джурашович
К. Рууд В. Джурашович
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020