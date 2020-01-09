Хачанов — о том, что Пелья расплакался во время их матча: я ничего не видел

Вторая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал тот факт, что его соперник по четвертьфинальному матчу ATP Cup Гидо Пелья расплакался прямо во время игры.



«Я ничего не видел, ведь был на другом конце корта и говорил с Маратом Сафиным», — цитирует Хачанова The Age.



Напомним, сборная России всухую обыграла аргентинскую команду (3:0) и пробилась в полуфинал соревнований. Соперник россиян по полуфинальному матчу определится завтра, 10 января. Им станет победитель матча Канада — Сербия.



ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Все матчи проводятся на покрытии «хард» в трёх городах — Перте, Сиднее и Брисбене.