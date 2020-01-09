Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов — о том, что Пелья расплакался во время их матча: я ничего не видел

Хачанов — о том, что Пелья расплакался во время их матча: я ничего не видел
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал тот факт, что его соперник по четвертьфинальному матчу ATP Cup Гидо Пелья расплакался прямо во время игры.

«Я ничего не видел, ведь был на другом конце корта и говорил с Маратом Сафиным», — цитирует Хачанова The Age.

Напомним, сборная России всухую обыграла аргентинскую команду (3:0) и пробилась в полуфинал соревнований. Соперник россиян по полуфинальному матчу определится завтра, 10 января. Им станет победитель матча Канада — Сербия.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Все матчи проводятся на покрытии «хард» в трёх городах — Перте, Сиднее и Брисбене.

Медведев снова сорвался, бил ракеткой по вышке, но вывел Россию в полуфинал
Капитан Сафин нашёл способ успокоить Даниила, и тот победил в трёх партиях. В полуфинале ATP Cup россияне сыграют с сербами или канадцами.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020