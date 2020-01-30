Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Халеп: жара «убила» меня

Халеп: жара «убила» меня
Теннис / Australian Open 2020 0

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение в матче полуфинала Australian Open 2020 с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

«Сегодня было очень-очень жарко, я ощутила это. Жара «убила» меня в конце первого сета. Сильно светило солнце, мне не особо нравится играть в такую погоду. Я играла чуть менее энергично, недостаток энергии я почувствовала в ногах. Я не привыкла к такой жаре, за последние две недели такого не было», – цитирует Халеп AFP.

В финале Открытого чемпионата Австралии Гарбинье Мугуруса встретится с американкой Софьей Кенин, выигравшей полуфинальный матч с австралийкой Эшли Барти. Финальная встреча состоится послезавтра, 1 февраля.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020