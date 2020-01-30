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Впервые за 41 год в женском финале Australian Open не сыграет теннисистка из топ-10

Впервые за 41 год в женском финале Australian Open не сыграет теннисистка из топ-10
Теннис / Australian Open 2020 0

Финал Australian Open 2020 станет первым с 1979 года, в котором не будет ни одной представительнице топ-10 рейтинга WTA. Напомним, в решающем матче сыграют 15-я ракетка мира из США Софья Кенин и представительница Испании, 32-й номер рейтинга Гарбинье Мугуруса.

21-летняя американка на пути к финалу обыграла Мартину Тревизан (Италия), Энн Ли (США), Чжан Шуай (Китай), Кори Гауфф (США), Онс Жабер (Тунис) и Эшли Барти (Австралия). Единственный сет Софья проиграла в матче с Гауфф.

Двукратная победительница ТБШ Мугуруса на Открытом чемпионате Австралии — 2020 поочерёдно обыграла Шелби Роджерс (США), Айлу Томлянович (Австралия), Элину Свитолину (Украина), Кики Бертенс (Нидерланды), Анастасию Павлюченкову (Россия) и Симону Халеп (Румыния).

Единственный матч между Гарбинье и Софьей состоялся в сентября 2019 года — американка обыграла испанку на турнире в Пекине (Китай) — 6:0, 2:6, 6:2.

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