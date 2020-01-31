Зверев пожертвовал часть призовых за Australian Open на борьбу с лесными пожарами

Немецкий теннисист Александр Зверев перечислил часть призовых, полученных за выступление на Открытом чемпионате Австралии, на борьбу с лесными пожарами. Напомним, лесные пожары в Австралии начались в сентябре 2019 года. Сгорело несколько миллионов гектаров леса, погибли более 20 человек и более одного миллиарда животных.

«Публика в Австралии всегда добра ко мне. Люблю здесь играть, и зрители это знают. Чувствую себя желанным гостем. К сожалению, не могу пожертвовать все призовые деньги, но сдержу обещание — пожертвую $ 50 тысяч. Надеюсь, это хоть немного поможет», — цитирует Зверева Eurosport.

Выступление на Australian Open Зверев завершил на полуфинальной стадии, проиграв австрийцу Доминику Тиму со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).