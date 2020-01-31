Зверев пожертвовал часть призовых за Australian Open на борьбу с лесными пожарами
Немецкий теннисист Александр Зверев перечислил часть призовых, полученных за выступление на Открытом чемпионате Австралии, на борьбу с лесными пожарами. Напомним, лесные пожары в Австралии начались в сентябре 2019 года. Сгорело несколько миллионов гектаров леса, погибли более 20 человек и более одного миллиарда животных.
«Публика в Австралии всегда добра ко мне. Люблю здесь играть, и зрители это знают. Чувствую себя желанным гостем. К сожалению, не могу пожертвовать все призовые деньги, но сдержу обещание — пожертвую $ 50 тысяч. Надеюсь, это хоть немного поможет», — цитирует Зверева Eurosport.
Выступление на Australian Open Зверев завершил на полуфинальной стадии, проиграв австрийцу Доминику Тиму со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
Читайте также
- 31 января 2020
-
20:45
-
20:05
-
18:14
-
17:45
-
16:21
-
16:13
-
16:01
-
15:50
-
15:29
-
15:14
-
14:04
-
13:31
-
13:21
-
12:52
-
11:09
-
10:38
-
10:37
-
10:10
-
09:43
-
09:25
-
09:23
-
09:14
-
07:30
-
00:59
- 30 января 2020
-
23:41
-
23:09
-
21:54
-
20:47
-
19:21
-
18:48
-
18:35
-
17:48
-
16:58
-
15:35
-
15:26
Партнерский контент