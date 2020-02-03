Веснина: Макарова могла бы сыграть на Олимпиаде 2020 года, но она сделала правильный выбор

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина выразила мнение, что её партнёрша, российская теннисистка Екатерина Макарова была способна выступить на летних Олимпийских играх 2020 года, но приняла взвешенное решение завершить карьеру.

«У каждой спортсменки есть определённый лимит терпения, мотивации, когда наступает момент, когда не хочешь лишать себя обычной человеческой жизни. Катя могла бы сыграть на Олимпиаде летом — это говорю и я, и все вокруг.

Но если она пошла на такой шаг, то, зная её, скажу, что это самое правильное решение. Впереди жизнь без бесконечных перелётов, сборов, спортивного адреналина и тому подобных вещей", — цитирует Веснину ТАСС.

Макарова является экс восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в паре с Весниной. В одиночном разряде Екатерина выиграла три турнира WTA.

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