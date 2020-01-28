Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова объявила о решении завершить карьеру. Вчера, 27 января, появилась информация, что турнир в Санкт-Петербурге, который стартует 10 февраля, станет для 31-летней спортсменки прощальным.
«Дорогие друзья! Сегодня у меня для вас важная новость. Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе. Сегодня я хочу поблагодарить каждого, кто был со мной плечо к плечу все эти годы. Кто принимал участие в моей спортивной карьере начиная с самого детства и до её завершения. Мне посчастливилось работать с лучшей командой профессионалов. Мои любимые тренеры, спарринги, массажисты, остеопаты. Моя команда всегда была для меня опорой и поддержкой.
Самую большую благодарность я выражаю моей любимой семье, моим близким, что всегда были рядом. Я всегда чувствую вашу любовь и поддержку. Моя семья — мой источник энергии и вдохновения.
Дорогие мои преданные фанаты! Вы всегда меня поддерживали в любой точке земного шара. Благодарю вас от всей души! Ваша вера в меня придавала мне сил и помогала двигаться вперёд, к победам! Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни. Ваша Катя», — написала Макарова.
Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Макаровой.
Макарова является экс восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в паре с соотечественницей Еленой Весниной. В одиночном разряде Екатерина выиграла три турнира WTA.
- 28 января 2020
-
16:48
-
16:36
-
16:36
-
16:16
-
16:09
-
16:01
-
15:26
-
15:04
-
15:00
-
14:39
-
13:44
-
13:15
-
12:19
-
12:16
-
12:07
-
11:56
-
11:51
-
11:47
-
11:29
-
10:48
-
10:32
-
10:18
-
09:54
-
09:47
-
08:54
-
07:00
-
05:08
-
00:49
-
00:42
-
00:20
- 27 января 2020
-
21:54
-
20:44
-
19:45
-
18:39
-
17:05