Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка Екатерина Макарова объявила о решении завершить карьеру. Вчера, 27 января, появилась информация, что турнир в Санкт-Петербурге, который стартует 10 февраля, станет для 31-летней спортсменки прощальным.

«Дорогие друзья! Сегодня у меня для вас важная новость. Я приняла непростое решение о завершении профессиональной карьеры в теннисе. Сегодня я хочу поблагодарить каждого, кто был со мной плечо к плечу все эти годы. Кто принимал участие в моей спортивной карьере начиная с самого детства и до её завершения. Мне посчастливилось работать с лучшей командой профессионалов. Мои любимые тренеры, спарринги, массажисты, остеопаты. Моя команда всегда была для меня опорой и поддержкой.



Самую большую благодарность я выражаю моей любимой семье, моим близким, что всегда были рядом. Я всегда чувствую вашу любовь и поддержку. Моя семья — мой источник энергии и вдохновения.



Дорогие мои преданные фанаты! Вы всегда меня поддерживали в любой точке земного шара. Благодарю вас от всей души! Ваша вера в меня придавала мне сил и помогала двигаться вперёд, к победам! Я очень довольна и горжусь своей спортивной карьерой. Наступило время двигаться дальше и начинать новый этап в своей жизни. Ваша Катя», — написала Макарова.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Макаровой.

Макарова является экс восьмой ракеткой мира в одиночном разряде и бывшим лидером парного рейтинга WTA. В 2016 году Макарова выиграла золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в паре с соотечественницей Еленой Весниной. В одиночном разряде Екатерина выиграла три турнира WTA.