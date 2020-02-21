Бывший тренер Федерера отреагировал на решение Роджера об операции

Пол Аннакон, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, прокомментировал решение третьей ракетки мира согласиться на операцию на колене и пропустить несколько месяцев. Уроженец Базеля не выступит в Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США), Боготе (Колумбия), Майами (США), а также не сыграет на Открытом чемпионате Франции.

«Я гарантирую вам, что Роджер принял очень обдуманное решение. Он ко всему подходит с точки зрения картины в целом и определяет, что даёт ему лучший шанс для успешного выступления и сохранения здоровья на длительный срок.

Недавно он пробился в полуфинал Australian Open. Все великие игроки живут ради таких моментов. Я не готов списывать его со счетов. Если взглянуть на его результаты на траве и уникальный стиль, который он демонстрирует на этом покрытии, то я не вижу причин, почему бы ему не выиграть Уимблдон», — приводит слова Аннакона New York Times.

Федерер перенёс операцию на колене и не вернётся на корт до травяного сезона