Дмитриева: Шарапова сделала то, что большинство людей и ожидало

Известный телекомментатор советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала решение пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой завершить карьеру в 32 года.

«Я считаю, что это закономерный итог. Она попробовала вернуться — были проблемы, сначала связанные с травмой, затем с бесконечными раздражениями всех болельщиков, которые почему-то обижались на то, что она проигрывает и забывали о том, что они болели за неё. Кроме того, возвращение — оно очень сложное, очень много отвлекающих факторов, которые сопутствуют нормальной человеческой жизни. Я думаю, что решение, которое она приняла, — это правильное решение. Теперь есть время заняться чем-то ещё. Она молодая и красивая женщина, так что впереди целая жизнь. Она сделала то, что большинство людей и ожидало.



Самый яркий момент в её карьере? Наверно, это её первая победа. Она была настолько неожиданна, настолько блестящая. Это был такой взлёт, который переживает малое количество людей. Я вела комментарий, это была огромная радость для меня, но и очень большая неожиданность, потому что играла она с Сереной. Но был такой блеск, абсолютное отсутствие страха. Это был замечательный матч», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Муравьёвым.

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.